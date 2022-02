Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel bouwt nieuwe campus met huiselijke kamers: "De familie kan mee overnachten"  

Voor de renovatie krijgt Duffel van Vlaanderen elk jaar 1,6 miljoen euro en dat zolang de nieuwe site in gebruik zal zijn. "De beslissing van minister Beke biedt ons een grote opportuniteit. Daar zijn we heel blij om", zegt Broos. In een ideaal scenario is de nieuwe campus van het UPC in Duffel over 5 jaar in gebruik.