BEKIJK: "Vader" van wandelvarken Félicienne in Oosteeklo overleden

Etienne Cortvriendt uit Oosteeklo, bij Assenede, is afgelopen dinsdag overleden op 72-jarige leeftijd. De man was in de streek gekend omdat hij wandelingen toeliet met varken Félicienne, een flink uit de kluiten gewassen zeug. In Iedereen Beroemd gingen de makers van het programma in 2013 met het duo op wandel.