Vernieuwde kerkzolder Vurste moet steenmarter weghouden: "Hij verjaagt alle vleermuizen"

Tot een tijd geleden woonde er een zogenoemde kraamkolonie van een 50-tal grootoorvleermuizen op de zolder van de kerk in Vurste, bij Gavere. Maar op de een of andere manier is er een steenmarter kunnen binnensluipen, die de vleermuizen heeft verjaagd.

Om alle dieren te laten terugkeren, moet de zolder zo hersteld worden dat er geen enkele marter nog binnen kan. Vlaanderen maakt daar 8.000 euro voor vrij. "Het geld wordt niet besteed aan een uit de hand gelopen hobby", vertelt vleermuizenexpert David Gallens. "We krijgen ook veel terug van de dieren, want ze houden onder meer rupsen tegen die daardoor niet kunnen uitgroeien tot schadelijke nachtvlinders."

Volgens Gallens vinden de vleermuizen de weg wel terug, eenmaal de zolder vernieuwd is: "De kolonie zal zich hier opnieuw vestigen, maar niet zolang de steenmarter er zit. Grootoorvleermuizen (met oren die de lengte hebben van hun lichaam) passen zich snel aan situaties, dus vanaf het kan zijn ze er weer.