"Verveelde" bewaker tekent oogjes op schilderij van 870.000 euro in Rusland

In Jekaterinenburg in het westen van Rusland werd in het Boris Jeltsin Presidentieel Centrum het schilderij 'Drie Figuren' tentoon gesteld. Het werk van Anna Leporskaya hing er als deel van een tentoonstelling over abstracte kunst. Op het schilderij dat tussen 1932 en 1934 geschilderd werd, staan drie gezichtsloze figuren afgebeeld. Het werk zou ruim 870.000 euro waard zijn.