VRT NWS bezoekt Zuid-Afrikaanse "hub" die vaccincode kraakte: wat zijn de doelstellingen en de hindernissen? 

Voor alle duidelijkheid: het nieuwe vaccin is nog lang niet af. Ten vroegste over twee jaar kan er een marktrijp product zijn. Maar is dat niet te laat voor een coronavaccin? Mogen we er niet van uitgaan dat de pandemie dan voorbij is? Jawel, hoopt ook Afrigen. Maar het vaccin kan nog altijd dienen in de endemische fase. "Belangrijk zijn de processen die we ontwikkelen en de knowhow die we opbouwen voor de volgende pandemie, en de volgende". Bovendien gaat de hub er van uit dat ze de technologie zal kunnen inzetten voor andere infectieziektes, zoals malaria.