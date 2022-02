Wekt water kanaal Gent-Terneuzen binnenkort duurzame energie op? Nederlands bedrijfje start proefproject en zoekt het uit

Het bedrijf test het systeem momenteel volop uit en verfijnt het. "De hoeveelheid energie in vergelijking met een windmolen of systemen op volle zee, is veel lager, maar de kostprijs is ook veel lager", weet Remco Bruijns. "Bovendien is er ook geen enkel ander systeem dat aan de kades van een kanaal energie kan opwekken, er is dus voldoende ruimte voor deze innovatie." Europa investeert 138.000 euro in het golvenproject van Nieuwe Warmte, de Nederlandse provincie Zeeland doet daar nog eens 73.000 euro bovenop. Het bedrijf krijgt twee jaar de tijd om het project uit te werken.