Zaventemse wielerclub wordt 75 maar loopt leeg: "Amper nog vrijwilligers of bestuursleden"

En dat heeft gevolgen voor verschillende activiteiten, gaat Guy verder. "De club kreeg de vraag om in Sterrebeek en Zaventem een wegrit te organiseren, maar dat gaat niet zonder heel wat vrijwilligers en seingevers." Daarom lanceert Guy nu een oproep voor nieuw bloed. En dat hoeven ze zeker niet gratis te doen. "Seingevers ontvangen 25 euro per koers bij ons. Dat is meer dan ergens anders. Daarnaast krijgen ze ook pistoletjes en drie drankjes. En op het einde van het jaar trakteer ik alle vrijwilligers op restaurant."

Gelukkig gaan enkele feestelijkheden voor die 75e verjaardag wél door. Zo is er een mountainbikewedstrijd in Nossegem, waarvoor geen seingevers nodig zijn en staat er een grote tentoonstelling gepland in mei en juni.