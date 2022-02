Witloofboeren verliezen opnieuw landbouwgrond voor het aanplanten van bossen

Volgens het Agentschap Natuur en Bos maakt de aankoop deel uit van een landinrichtingsproject in de regio. "Het is inderdaad de bedoeling om extra bossen te creëren, zoals de Vlaamse regering dat beslist heeft. Er worden ook een aantal groenverbindingen en een betere buffering tussen Machelen en de E19 voorzien. Een belangrijk deel van de omgeving is ook aangeduid als parkgebied", legt regiobeheerder Patrick Huvenne uit. Dat de overheid een groot deel van de gronden in de streek wil bebossen, vindt landbouwer Thierry onbegrijpelijk. "Dit zijn de enige open ruimtes die er nog overblijven in de omgeving. Het gaat er alleen maar voor zorgen dat we nog meer voedsel zullen moeten importeren uit het buitenland. Dan weten we nog minder wat er op ons bord belandt."