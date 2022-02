Gemist rondje van het populaire taalspel Wordle leidt tot einde van gijzeling van 80-jarige Amerikaanse vrouw

Denyse Holt was in de nacht van zaterdag op zondag alleen thuis en aan het slapen toen een inbreker over de vloer kreeg in haar woning in Lincolnwood, bij Chicago. Het was 1 uur toen ze plots wakker werd en naast haar bed een naakte man zag staan die stond te rillen van de kou. Hij was ook bebloed, nadat hij door een raam het huis was binnengeslopen.

Alsof dit gezicht nog niet griezelig genoeg was, bleek de man ook nog een schaar bij zich te hebben. Toen de griezel bij de dame in bed kroop, slaagde ze erin kalm te blijven. Hoewel ze vreesde voor haar leven, bleef ze helder denken, nadenken over wat het ze moest doen om hier levend uit te geraken. Ze probeerde de man gerust te stellen en zei dat ze niet ging roepen of met hem vechten.

Ook nadat de vrouw de inbreker dekens had gegeven, bleef hij rillen van de kou. Om zich op te warmen troonde hij de bewoonster mee naar de badkamer, om er samen met haar te douchen, waarna hij zijn gijzelaar opsloot.