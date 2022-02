70 procent van de asielzoekers in Lommel laat zich vaccineren: "Belangrijk voor iedereen"

"Er zijn al een aantal asielzoekers die zich hier hebben laten vaccineren", zegt Maarten Mulkers van het vaccinatiecentrum in Lommel. "Maar er zullen er zeker nog volgen, want we zien dat er toch een vaccinatiebereidheid van 60 tot 70 procent is." De medische dienst van Fedasil heeft daar wel een groot aandeel in: "Zij voorzien de nodige voorlichting en sensibilisering om zich te laten vaccineren, en dat is toch wel maatschappelijk belangrijk omdat die asielzoekers zich toch ook mengen met onze bevolking."