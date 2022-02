“Groot-Bilzen herdenkt”: Heemkringen maken zes videoreportages over de Tweede Wereldoorlog in Bilzen

"In aanloop van het project selecteerde elke heemkring in Bilzen een gebeurtenis die plaatsvond op het grondgebied van de betreffende (deel)gemeente of waarbij een of meerdere inwoners betrokken waren”, licht Katrien Bruggeman toe. “Zo is er de reportage van ‘Bilisium’, over het bombardement door Duitse stuka’s dat plaatsvond op 10 mei 1940 in het centrum van Bilzen. Naast materiële schade was de menselijke tol niet te overzien: 15 mensen gingen dood. De reportage is een gefilmde impressie van de de dramatische gebeurtenissen van die dag.”