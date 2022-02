“Het zal langer duren door corona”: Leidt virus echt tot zoveel vertraging van je bestelling of is er meer aan de hand?

Maar het virus heeft vooral een aantal tendensen versneld die sowieso al aan de gang waren, of die op het punt stonden te beginnen. “We krijgen te maken met een combinatie van heel wat verschillende oorzaken.”

Een schip versperde het Suezkanaal, wat de aanvoer in heel wat havens verstoorde. In Japan brandde er ook een grote productiehal van halfgeleiders af. “Dat voelen we tot op vandaag, want die computerchips zitten tegenwoordig in zowat elk toestel”, zegt de professor in "De inspecteur" op Radio 2. “Zeker de autosector ondervindt er veel hinder door.”