Actievoerders vandaliseren 200 SUVs en jeeps in Gent met nepbloed en stickers: "Te gevaarlijk en vervuilend"

In de Gentse binnenstad zijn zowat 200 SUV's en jeeps beklad met nepbloed en stickers. In een anonieme mail aan onze redactie is de actie opgeëist door het ‘kunst-activistisch collectief TOON en de lokale Anti-SUV’. Ze willen het signaal geven dat grote zware auto's niet verantwoord zijn in de binnenstad. De Gentse politie kreeg klachten binnen over het vandalisme en is een onderzoek gestart.