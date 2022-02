AfricaMuseum moet opschrift over Belgische para’s weghalen van de rechter

Waarover gaat het? In het drie jaar geleden heropende Africamuseum zijn in de Grote Rotonde 16 standbeelden uit de koloniale tijd bedekt met transparante sluiers, een kunstproject van Aimé Mpane en Jean-Pierre Müller. Vòòr het koloniale beeld “België brengt veiligheid in Congo”, dat een vrouw en kinderen voorstelt gehuld in een vlag, is een doorzichtig doek gehangen met een tekening van een Belgische para.

Op een bordje bij het werk staat de tekst: "Een Belgisch paracommando in Stanleystad in 1964 op het moment van de onderdrukking van de Simba-rebellen. De formele onafhankelijkheid van Congo in 1960 betekent niet onmiddellijk het einde van de buitenlandse tussenkomsten".