Extra gemeenteraad Alken over voetbalvelden KFC Alken draait uit op sisser

De speciaal bijeengeroepen gemeenteraad kwam tot stand door de fusie van drie Alkense voetbalclubs naar een. De oppositie had vragen bij de beslissing om de Broosveldsite te gebruiken om voetbalvelden aan te leggen, omdat daar een waterproblematiek heerst. "Het aanleggen van droge voetbalvelden zal de overstromingen aan de Stationsstraat nog doen toenemen, want het ligt in een gebied waar veel water afstroming is en de lemen bodem zorgt voor een slechte infiltratie van het regenwater", klinkt het. De buurtbewoners vrezen voor veel extra verkeer als er voetbalvelden worden aangelegd.