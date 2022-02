Antwerpse rechtbank houdt themazitting rond illegale straatraces: "40 mannen riskeren boetes en rijverbod"

De Antwerpse politierechtbank houdt vandaag een themazitting rond illegale straatraces. "40 mensen moeten samen verschijnen, voornamelijk twintigers uit de regio Antwerpen," zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. De feiten vonden plaats in maart op de parking van sportwinkel Decathlon in de Antwerpse wijk Luchtbal. Na klachten van buurtbewoners deed de politie een grootschalige controle. Dat resulteerde al in 450 boetes.