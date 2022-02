Benzineprijs stijgt morgen naar recordhoogte, ook diesel wordt opnieuw duurder

Het vorige record voor benzine 95 (E10) dateert van november 2021. Toen betaalde je maximum 1,797 euro per lieter. Dat blijkt uit de gegevens van Energia, de vroegere Petroleumfederatie. In 2012 lag de prijs voor "gewone" benzine aan de pomp nog iets hoger, maar toen ging het om een oude benzinevariant, die nu niet meer beschikbaar is. Die brandstof bevatte minder biobrandstof.