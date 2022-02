Biden verdeelt miljarden bevroren Afghaanse fondsen onder de slachtoffers van 9/11  

Toen de taliban in augustus opnieuw de macht overnamen in Afghanistan, werden alle internationale fondsen voor het land meteen stopgezet. Miljarden Afghaanse activa werden zo bevroren in het buitenland. De Verenigde Staten beschikken op dit moment over zo'n 7 miljard dollar (omgerekend ongeveer 6,1 miljard euro) aan bevroren fondsen. Met zijn presidentieel decreet wil president Biden de helft van dat bedrag, ruim 3 miljard euro, gebruiken voor de betaling van lopende processen voor de slachtoffers van 9/11.