Bijna 80 verwaarloosde honden in beslag genomen in Lanaken: "De stank was onbeschrijflijk"

Na overleg met de dierenarts van de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn werden de bijna 80 honden in beslag genomen. De gemeente is nu volop op zoek naar opvang. "Het asiel van Kinrooi is gevraagd", gaat Keulen verder. "Maar omdat het om veel dieren gaat, hebben we ook contact opgenomen met andere dierenasielen."



De eigenaars waren niet aan hun proefstuk toe. Vier jaar geleden werden ze al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Het waren de buurtbewoners die gemerkt hadden dat ze hervallen waren. “Toen ging het om 40 honden, maar die mensen zijn blijkbaar onverbeterlijk", besluit de burgemeester.