Breugelhoeve in Peer kijkplaats voor wolfproof omheining

Een wolfbestendige elektrische draad is er een waar de wolf niet door, niet onder en niet over kan. In de eerste plaats proberen wolven onder de draad door te graven. Daarna probeert hij erdoor te kruipen. Als dat niet lukt probeert hij over de draad heen te springen. Daarom heeft de stad Peer zowel een schrikdraad, ursusdraad, als een ondergravingsbescherming geïnstalleerd.