Bruine kroeg in Ieper schenkt blauw bier: "Wie het blind proeft, smaakt geen verschil"

Hoe smaakt een blauw bier? Joeri Devolder: "Het product geeft enkel kleur, geen smaak. Het is een bitter bier met extra veel hop. Mensen denken wel dat het anders smaakt, naar munt of zo, maar dat is niet het geval. Wie het blind proeft, zal het niet smaken." De reacties op het blauwe bier zijn gemengd. "Sommigen vinden het lekker, anderen moeten er niet van weten omdat het blauw is." Het blauwe bier is niet de eerste stunt van de bruine kroeg in Ieper. "Wij hebben al een soort paars bier gehad uit Amerika en ook groen bier is hier al uit de tap gevloeid." Wie het blauwe bier wilt proeven, moet snel zijn. "Ik heb amper 20 liter, want het was het laatste vat in de brouwerij."