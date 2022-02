Vorig jaar 600 spoorlopers betrapt, 5 mensen kwamen om het leven

Er zijn vorig jaar vijf mensen omgekomen door spoorlopen, even veel als in 2020. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. In totaal telde Infrabel bijna 600 mensen die op de sporen liepen. Dat aantal blijft hoog, maar het is wel voor het derde jaar op rij een daling. Om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorlopen, heeft Infrabel een spel ontwikkeld.