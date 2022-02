Coronablog - Minder dan 4.000 coronapatiënten in onze ziekenhuizen, wat beslist het Overlegcomité?

Het gemiddelde aantal coronabesmettingen blijft fors afnemen. Ook bij de ziekenhuisopnames zien we lagere cijfers als het gaat over opnames en patiënten die met een coronabesmetting in de ziekenhuizen verblijven.

Tussen 1 februari en 7 februari werden in ons land elke dag gemiddeld 23.239 besmettingen geregistreerd, dat is een daling met 44 procent in vergelijking met de week ervoor (25 - 31 januari).

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen. Tussen 4 en 10 februari werden per dag gemiddeld 297 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 18 procent. Dat cijfer slaat op mensen die specifiek wegens COVID-19 in het ziekenhuis belanden, niet op mensen die met een andere aandoening in het ziekenhuis terechtkomen en vervolgens positief testen op het coronavirus.

Tussen 1 februari en 7 februari werden gemiddeld elke dag 72.500 testen uitgevoerd. Dat is een daling met 33 procent. De positiviteitsratio in diezelfde periode bedroeg 37,6 procent. Dat cijfer betekent dat net geen 38 op de 100 tests positief waren.