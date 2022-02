Binnenkort geen "gehacktballen" of "speckjes" meer in winkel? Overheid bekijkt richtlijnen voor namen vleesvervangers 

Anneleen Vandewynckel van Fenavian, de federatie van vleesverwerking en andere eiwitten is niet tegen alle verwijzingen naar dierlijke producten. "Voor ons kan er best veel, in de lijn van de basisregelgeving: namen op verpakkingen moeten vermelden wat erin zit. Dat is een heldere en goede regel, en consumenten zijn slim genoeg", reageert ze in "De ochtend" op Radio 1.

"Alles wat verwijst naar een vorm of snijwijze van een product moet kunnen. Zoals een groenteburger of balletje bijvoorbeeld. Of carpaccio als snijwijze, dat wordt ook gebruikt voor vis en ananas. Dat is duidelijk. Wat voor ons niet kan, zijn verwijzingen naar het woord vlees of bepaalde diersoorten of spierstukken als entrecote. Een term als "vegetarische kip" vinden wij misleidend."