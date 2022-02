Fietsster sterft onder vrachtwagen op ring in Brugge: "Wellicht een dodehoekongeval"

Volgens de eerste vaststellingen wijst alles op een dodehoekongeval. De chauffeur was zwaar aangedaan na de feiten en kreeg de nodige opvang. Door het ongeval was de R30 gedeeltelijk afgesloten, wat leidde tot verkeershinder. Het kruispunt staat in Brugge al langer bekend als een zwart verkeerspunt en wordt heringericht zegt burgemeester Dirk De fauw. "Het kruispunt wordt fietsvriendelijker gemaakt. De plannen liggen klaar. Het zijn grote werken die moeten gebeuren. Een studiebureau zal de plannen dit jaar bekijken, die zouden in 2023 worden uitgevoerd. Het is bijzonder jammer dat er vandaag op dat kruispunt een dodehoekongeval is gebeurd."