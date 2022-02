België versus buurlanden: energieprijzen stegen afgelopen jaar veel sneller bij ons 

De energieprijzen zijn in ons land vorig jaar gemiddeld twee keer zo snel gestegen als in de buurlanden. Dat staat in het jaarrapport van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie. De reden daarvoor is onder meer dat er in België meer variabele energiecontracten zijn, waarbij de prijzen tussentijds aangepast worden. In de buurlanden wordt vooral met vaste contracten gewerkt. De energieprijzen dreven de gemiddelde jaarinflatie volgens de Europese definitie vorig jaar naar 3,2 procent. Dat is het hoogste in tien jaar tijd.