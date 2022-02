Europese dag van het noodnummer,  Lauwenaar Olivier Calle: "Installeer zeker de app 112 op jouw telefoon"

De zomer is voor Olivier en zijn collega's de drukste periode. "Zeker aan de kust is het dan druk. Er zijn veel toeristen en dan krijgen we meer oproepen. Voor verloren gelopen of vermiste kinderen bijvoorbeeld. Dan wordt een hele zoek- en reddingsactie in gang gezet. Welke oproepen er bijblijven? Gisteren hadden we een oproep voor een roofvogel die vrij aan het rondvliegen was. De vraag was of de brandweer die kon vangen. Maar dat is vrij moeilijk natuurlijk. Ik heb ook al telefoontjes gehad waarvan ik zelf even niet goed was. Zo was er een mama die met haar dochter in een brand zat. De mama was invalide, dat maakte het extra moeilijk. Maar ze zijn er levend uit geraakt. Dat geeft toch wel een voldoening."