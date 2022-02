Verbannen voetbalclub FC Machelen ook niet welkom in Vilvoorde

De ploeg moest dus op zoek naar een ander onderkomen om haar thuiswedstrijden te spelen. En hoewel de uitbater van de velden van Sporting Tange al had toestemming gegeven aan FC Machelen om de velden in Koningslo te gebruiken, steekt de stad Vilvoorde daar alsnog een stokje voor.

"Deze week hebben we vernomen dat ze achter onze rug contact hebben opgenomen met de concessiehouder van FC Tange met de vraag of ze op zijn velden mochten spelen", vertelt schepen van Sport van Vilvoorde Moad El Boudaati (Vooruit). "Die had gezegd dat dat geen probleem was. Maar toen de concessiehouder ons daarover informeerde, hebben wij gezegd dat dat niet kan, zeker niet als dat gaat over een ploeg die in een buurgemeente is buitengegooid, een ploeg met een kwalijke reputatie waartegen geen enkele ploeg meer wil spelen."