Fotografen trekken aan de alarmbel: "Pasfoto’s nemen in het gemeentehuis is onze doodsteek"

Door de foto's door gemeentepersoneel laten maken, kan er niet mee gesjoemeld worden. Toch hebben Bea en Cindy hun bedenkingen.

“Je moet geduld hebben als je een foto neemt. Voor een pasfoto is er een waslijst van regels die je precies moet opvolgen. Zo moeten oren en wenkbrauwen zichtbaar zijn, tanden mogen dan weer niet te zien zijn. Lachen mag niet, schouders moeten recht..... Daar ben je even mee bezig. Als de klant de foto niet mooi vindt, doen we het nog een keer over. En met kinderen moeten we er soms een speeltje bijhalen, voor de foto wil lukken. Ik twijfel er aan of ze daarvoor tijd hebben op een gemeentehuis", zegt Bea.