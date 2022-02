Gaslek in Shoppingcentrum Julianus en Eburon Hotel in Tongeren gedicht

"Samen met de politie en Fluvius heeft de brandweer het gaslek opgespoord in een van de lofts boven het shoppingcentrum", gaat Stas verder. Uit onderzoek blijkt dat de boiler stuk was.

De hinder bleef beperkt want in het hotel verblijft maar 1 koppel en in het Julianus Shoppingcentrum zijn maar 2 van de 24 panden in gebruik.