“Russische invasie in Oekraïne kan elk moment gebeuren”, waarschuwt de VS: hoe moeten we dat begrijpen?

"Ik denk dat alle tekenen op onweer staan, of misschien zelfs storm", analyseert Rusland-kenner Jan Balliauw in "Terzake". "Het diplomatieke spoor is zo goed als dood. We horen nu, zeker vanuit Amerikaanse kringen, dat men zich toch wel zorgen maakt dat Poetin de beslissing heeft genomen om Oekraïne binnen te vallen. Dat hij dat heeft doorgegeven aan zijn commandanten en dat die inval ieder moment kan beginnen."