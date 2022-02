Gokplatformen en -cafés moeten bij gebrekkige leeftijdscontrole inzet van minderjarigen integraal teruggeven

Voor casino's en hallen met speelautomaten ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar, maar weddenschappen in cafés, krantenwinkels, of op onlineplatformen kan vanaf 18 jaar. Volgens meerderheidspartij CD&V doen er toch te veel minderjarigen mee. "Tien procent van de leerlingen in het middelbaar onderwijs zeggen dat ze al eens gegokt hebben. Dat is problematisch want jongeren zijn vatbaarder voor verslavingen omdat hun brein nog niet volgroeid is", aldus parlementslid voor CD&V Els Van Hoof.