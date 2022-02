Grote muurschildering in Herzele vernield: "Is wellicht niet meer te herstellen"

Ook kunstenaar Jan De Maesschalck begrijpt niet waarom iemand zoiets doet. "Het was mijn eerste muurschildering, en je denkt er niet aan dat zoiets kan. Het zal effectief heel moeilijk zijn om het werk te herstellen. Zowel de witte verf, als de verf van mijn werk zijn in het beton getrokken. Je kan die er niet zomaar afhalen", zegt De Maesschalck. "Het is ook nog maar de vraag of het opnieuw kán geschilderd worden. Er moet natuurlijk eerst bekeken worden wat mogelijk is en welk budget Herzele hiervoor nog heeft. Bovendien weet ik niet of ik het een tweede keer kan doen. Puur technisch uiteraard wel, maar de ziel die je in een werk steekt is wel uniek zo'n eerste keer. Ik weet niet of het een tweede keer eenzelfde resultaat zou hebben."

Herzele dient nu een klacht in tegen onbekenden. Omdat er geen camera's in de buurt hangen, weet de politie nog niet wie de vandalenstreek uithaalde.