Waarom vrouwenhart meer aandacht verdient: symptomen van hartziektes bij vrouwen te weinig gekend  

Alice Snoeckx uit Limburg is 77 jaar oud. Ze vertelde aan onze redactie dat ze niet onmiddellijk besefte wat haar overkwam, toen ze op haar 69 een acuut hartprobleem kreeg. Haar zoon zag het wel.

“Ik was met de fiets weggeweest en toen ik thuiskwam vroeg mijn zoon “ma, wat scheelt er?”. Hij vond dat ik abnormaal kortademig was. Hij belde mijn dochter, die verpleegster is en zij stuurde mij direct naar het ziekenhuis". In het ziekenhuis bleek al snel dat Alice hulp nodig had: ze kreeg drie stents ingeplant, kleine ballonnetjes die een vernauwd bloedvat openhouden.



"Ik dacht dat ik te hard gefietst had, maar dat er iets ergs was, had ik niet door. Het zit wel in onze familie. Daarom werd ik opgevolgd, maar er was niets te zien, tot die keer. Gelukkig had mijn zoon direct in de gaten dat er iets scheelde.

Vroeger zei ik altijd dat ik vanalles nog gauw moest doen, en nu zeggen mijn kinderen: “moeder, laat dat woord ‘gauw’ eens weg”. En ze hebben gelijk: ik kan dankzij de stents en medicatie veel doen, maar ik moet voldoende rusten. Dat is mijn advies voor iedereen: als je moe bent, rust dan. Maar als je echt voelt dat het minder goed met je gaat dan het daarvoor altijd gegaan is, ga dan toch maar eens langs bij de dokter.”