Heilig Reet toont opnieuw een stukje van het Kruis

In tijden van ontkerkelijking verdienen de termen Heilig Reet en Heilig Kruis een extra woordje uitleg. In tegenstelling tot wat de zondige geest doet vermoeden, gaat het niet om godsvruchtige lichaamsdelen.

Heilig Reet is de naam waaronder het dorpscentrum van Reet in de volksmond sinds mensenheugenis bekendstaat. Sinds de middeleeuwen was het dorp de thuis van verschillende kloosterordes. Het kasteel werd op een bepaald moment ook gebruikt als woning van kardinalen. Vanaf de late 19e eeuw was Reet bovendien één van de weinige gemeentes in de socialistische Rupelstreek waar het katholicisme en de jaarlijkse processie, goed stand hielden.

Het Heilig Kruis is de naam die de Kerk geeft aan het stuk hout waarop Jezus Christus zou gekruisigd en gestorven zijn. Na de Kruistochten begin dertiende eeuw belanden er vanuit Jeruzalem verschillende houten fragmenten van het vermeende kruis in Europa. In ons land zijn er relikwieën van het Heilig Kruis te zien in onder meer Brugge, Brussel, Namen, Luik, Veurne en sinds kort opnieuw in Heilig Reet.