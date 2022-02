Hoe kan Oekraïne zich verdedigen tegen het veel grotere Russische leger?

Pantservoertuigen

De Koalitsija-SV houwitser is een krachtig mobiel kanon. Door de rupsbanden en de het lange kanon ziet het er een beetje uit als een tank, maar het is eigenlijk een groot mobiel kanon. De houwitser heeft een bereik van zo’n 500km en kan tot 60 km/h rijden. Het is een flexibel wapen dat kan worden ingezet om vijandelijke doelwitten aanhoudend te bombarderen, bv bij een grondoffensief.



De Koalitsija-SV beschikt over een 155 mm kanon en kan tot zestien schoten per minuut afvuren. Het kan geladen worden met precisie munitie, maar evengoed met clustermunitie. Afhankelijk van de munitie kan de houwitser 40 tot 80km ver vuren.



Van de iets oudere Msta-S houwitser, die een kleiner bereik heeft tot 25km, heeft Rusland meer dan 700 bruikbare exemplaren. De houwitser staat ook op een chassis van de voorloper van de T-90 tank, en kan snel over alle terrein manouvreren.



Een centrale rol zal er ook zijn voor de lichtere gepantserde voertuigen zoals het BTR-MDM Rakoesjka amfibie-voertuig voor troepentransport. Bij een grondoffensief is één van de grote uitdagingen om grote hoeveelheden militairen veilig te vervoeren, over elk terrein. Dat is de taak van de BRT-MD Rakoesjka. Die ziet er een beetje als een tank zonder kanon, maar is eigenlijk een voertuig om militairen te vervoeren dus.



Het standaard model kan dertien militairen transporteren en beschikt over een uiterst efficiënt 7.62 mm mitrailleur. Het heeft een bereik van 500 km en kan tot 60 km/h over land en tot 10 km/h over water. Sommige versie kunnen worden gedropt en ingezet tegen tanks.



De Rakoesjka beschikt over een lichte bepantsering. Rusland beschikt over meer dan 200 van deze voertuigen.