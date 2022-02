"Hoe zwaar mijn rol van Kunta Kinte ook was, dat was niets vergeleken met wat mijn voorouders doorstaan hadden"

Nochtans kwam Burton als 13-jarige terecht in een seminarie in Sacramento, in de Amerikaanse staat Californië, met de bedoeling om er priester te worden. Maar 4 jaar later bleek de roep om toneelacteur te worden nog groter en besloot hij theater te gaan studeren aan de University of Southern California in Los Angeles. Daar zag hij dat er voor een nieuwe miniserie audities gepland waren. Het werd Burtons eerste, en onmiddellijk succesvolle auditie.

LeVar Burton: "Men zocht iemand die oud genoeg was om een volledige dag te kunnen werken, waardoor een minderjarige uitgesloten was, maar die er toch als een minderjarige uitzag. Bovendien mocht die persoon er niet uitzien als iemand die in de VS opgegroeid was. Blijkbaar voldeed ik aan die vereisten. Ik was de juiste man op het juiste moment op de juiste plaats." (Alibi, juni 2011)