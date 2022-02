Bijzondere studie Hogeschool VIVES:  “Hoe ziet het leven van de West-Vlaming er uit in 2050?”

De provincie West-Vlaanderen vroeg de hogeschool VIVES om mee te denken over de toekomst van West-Vlaanderen. Plaats van het gebeuren was het Big Bang Wetenschapsbad in Wevelgem. De beste ideeën worden geselecteerd voor verdere uitwerking. “De verschillende concepten en ideeën die hier werden geformuleerd, leven voorlopig alleen maar in onze fantasie. We zien wel wat er zal gerealiseerd worden de komende decennia”, zegt Bart Naeyaert, gedeputeerde bij de Provincie.