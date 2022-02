Ian McDonald (75) overleden, medestichter van de bands King Crimson en Foreigner

In 1969 bracht de Britse groep King Crimson de plaat “In the court of the Crimson King” uit, met lange, uitgesponnen nummers. Het genre kreeg de naam prog rock, ofwel progressieve rock. King Crimson speelde het voorprogramma van de Rolling Stones in het Londense Hyde Park in 1969. Het was de band van gitarist Robert Fripp; Ian McDonald speelde onder meer fluit, saxofoon en mellotron, een voorloper van de synthesizer. Hij vertrok al na één album uit King Crimson.