IN BEELD: Ontdek de vier nieuwe Antwerpse premetrostations

In 2026 openen -als alle goed gaat- vier nieuwe premetrostations in Antwerpen. De ontwerpen daarvoor zijn nu klaar. De ondergrondse haltes komen in een tunnelkoker van 2,8 kilometer die er al sinds de jaren 70 ongebruikt bijligt. De zogenoemde Reuzenpijp vormt een extra ontsluiting van Deurne en Borgerhout op het Antwerpse stadsnet.

In een persbericht laat de Vlaamse Regering weten dat eén van de belangrijkste uitdagingen is om de betonnen constructies uit de jaren 70 en 80 te vertalen naar hedendaagse uitnodigende locaties. Er wordt dan ook ingezet op licht, lucht en ruimte. Ontdek de ontwerpen hieronder.