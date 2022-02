Franse "vrijheidskonvooien" proberen Parijs te bereiken, president Macron roept op tot "grootste kalmte"

In een poging om de gemoederen te bedaren heeft de Franse president Emmanuel Macron vanavond opgeroepen tot "de grootste kalmte". In een interview met het regionale blad Ouest-France zegt hij wel "de vermoeidheid" en "de woede" van de actievoerders te begrijpen.

"We zijn allemaal collectief moe door wat we nu al twee jaar meemaken. Dat uit zich op verschillende manieren: door ontreddering bij de ene, door depressie bij de andere. We zien een zeer sterk geestelijk lijden bij onze jonge en minder jonge mensen. En soms uit deze vermoeidheid zich ook in woede", zegt Macron.

"Ik hoor en ik respecteer dat", vervolgt de president, "maar ik roep op tot de grootste kalmte". "We hebben in deze periode overigens altijd het recht op manifesteren, het democratisch pluralisme en het parlementair debat beschermd. Maar we hebben eensgezindheid nodig."