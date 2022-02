Laatste werkdag van postbode Frank uit Meise: "Ik word overladen met cadeaus"

Ondertussen kent postbode Frank bijna iedereen op zijn ronde. "Als er een brief verkeerd zit, kan ik die toch op het juiste adres afleveren omdat ik de buurt ken." En hij is niet bang om in het zwarte gat te vallen. "Ik kan nu gaan wandelen en fietsen en ik heb nog een job gevonden om me twee dagen per week bezig te houden."