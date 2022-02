Geraardsbergen organiseert last minute alternatief voor Krakelingenfeest, door betere coronacijfers

Omdat de coronacijfers de goede kant uitgaan, heeft de stad Geraardsbergen last minute beslist een volwaardig alternatief voor een groot publiek te organiseren voor de traditionele Krakelingenstoet. Die is door corona voor het derde jaar op rij geschrapt. Het laatste weekend van februari worden in het Abdijpark scènes uit de Krakelingenstoet nagespeeld, met een driedaags klank- en lichtspel in het park.