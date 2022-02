Leerlingen BUSO De Richter maken twee regenboogbanken voor Molenvijverpark: “Van ons mag iedereen zichzelf zijn”

Met de twee nieuwe banken in alle keuren van de regenboog op een prominente plek in het Molenvijverpark, wil Genk het belang van gelijke kansen nog eens benadrukken. “Holebi’s en transgenders hebben nog te vaak te maken met discriminatie of onbegrip”, vertelt schepen van Samenleven Anniek Nagels (CD&V). “Via verschillende acties die de stad Genk met de holebigemeenschap heeft opgesteld, tonen we dat we een veilige omgeving willen zijn voor iedereen en dat we als stad openstaan voor diversiteit in al haar vormen. Om die reden laten we om de paar jaren een regenboogelement in de stad plaatsen. In 2018 was dat bijvoorbeeld het regenboogzebrapad.”