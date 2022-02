Leuven verkozen tot één van de vijf topbestemmingen in Europa

Het is de eerste keer dat een Belgische stad zo hoog scoort en daar is burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) natuurlijk erg blij mee. “Dat Leuven zo’n schitterend resultaat behaalt, maakt mij erg trots. Ik wil iedereen die op onze stad gestemd heeft dan ook uitdrukkelijk bedanken. Bij EBD omschrijft men Leuven als een betrokken stad waar alles mogelijk lijkt. Er valt heel wat te beleven in Leuven, in een unieke historische setting. We delen dit graag met al onze bezoekers uit binnen- en buitenland. Steeds van harte welkom dus in Leuven”, zegt Ridouani.