UAntwerpen werft voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke proffen aan

Vandaag op International Day of Women and Girls in Science laat de UAntwerpen weten dat ze vorig jaar voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke proffen heeft aangeworven. De universiteit zet sterk in op gendergelijkheid. Een van de manieren om dat te bereiken, is via aanwervingen. Dat lijkt voor 2021 alvast te lukken. Bij het nieuw aangeworven academische personeel was meer dan de helft vrouw, terwijl dat in 2019 nog maar 1 op de 3 was.