Aalst beslist volgende week over "minicarnaval", overleg met cafébazen levert nog veel vragen op 

"Dat de maatregelen steeds veranderen, is niet evident voor de uitbaters", zegt horecacoördinator Toon De Backer. "Nu is de vraag: zitten we eind februari in code oranje, en wat betekent dat dan concreet? We weten dat er dan geen sluitingsuur zal zijn, dat het CST (Covid Safe Ticket) zowel binnen als op het terras zal moeten, en dat de CO2-meter moet aantonen dat er genoeg ventilatie is. Logisch is het niet: bij code rood is een CST-controle op het terras niet nodig. Uitbaters twijfelen om open te doen, omdat de boetes kunnen oplopen. Per niet-geonctroleerd CST kan dat 750 euro zijn."