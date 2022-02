Na brand vorig jaar komt er kleinere kapel met onthaalruimte voor Spes Nostra in Heule

Vorig jaar brandde de kapel van het klooster vlak naast de school Spes Nostra in Heule volledig uit. De gevel aan de voorzijde van de kapel stond nog recht, maar moest worden gestut. De school was een tijdlang dicht en schakelde over op online onderwijs. Nu zijn de plannen voor de restauratie van de kapel bekend. Die wordt gedeeltelijk heropgebouwd want er zal ook plaats zijn voor een nieuwe onthaalruimte.