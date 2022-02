Het regent verkeersboetes in het Maasland nadat twee trajectcontroles onaangekondigd geactiveerd werden

Ook begrijpt Brouns niet dat de Vlaamse overheid heeft beslist de borden die een trajectcontrole aangeven, weg te halen. " Daar willen we de bevoegde minister toch over aanspreken, want in het buitenland worden trajectcontroles wel met signalisatie aangegeven. Dat de federale politie die controles onaangekondigd activeert, begrijp ik niet. Zelf starten we voor onze inwoners maar ook voor mensen van buiten de gemeente op voorhand een informatiecampagne als we een trajectcontrole opstarten," zegt Brouns. "Het doel moet nog steeds zijn om verkeersboetes te voorkomen om zo de verkeersveiligheid te bevorderen en niet om zo veel mogelijk boetes uit te schrijven."