Oud stadhuis van Ninove in carnavalsoutfit: "Ontwerp geïnspireerd op Notre Dame in Parijs, maar dan met wortels en ezel"

Ondanks de afgelasting van carnaval Ninove, heeft de stad wel veiligheidsmaatregelen ingevoerd. "Onze inwoners zullen zich wel mogen verkleden, maar het is verboden om alcohol te drinken en muziek af te spelen op openbaar domein", zegt schepen voor evenementen Marc Torrekens (Open VLD). “Ik had ook liever dat we dit jaar gewoon carnaval konden vieren. Deze veiligheidsmaatregelen moeten nemen valt mij enorm zwaar, maar we hebben ons best gedaan om toch zoveel mogelijk sfeer te creëren”, voegt Torrekens eraan toe. "We doen wel inspanningen om toch wat carnavalssfeer in de stad te brengen. Vanaf 26 februari zijn raamtekeningen te krijgen, die voor handelaars gratis zijn. En ook de carnavalskermis begin maart gaat gewoon door."